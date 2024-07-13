ABB Meclisi’nde 15 Temmuz konuşmaları yapıldı. CHP’li Hür: ‘Darbenin her türlüsüne karşıyız’

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:30

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında 15 Temmuz’a ilişkin konuşmalar yapıldı.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, dün bu ayın 5. toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Gül Eda Hür, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne yönelik konuşma yaptı. Hür, konuşmasına Cumhuriyet Destanı şiirini okuyarak başladı. CHP’nin darbelerden, siyasi engellemelerden ve anti-demokratik uygulamalardan büyük bedeller ödediğini kaydeden Hür, “CHP grubu olarak, bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu, her türlü darbenin karşısında olduğumuzu, bundan sonra da milli iradeyi hiçe sayan, ona itiraz eden, direnen, milli irade ve demokrasi dışı çabaya yeltenenlerin karşısında dimdik duracağımızı ifade ediyoruz. Biz, darbenin kimden geldiğine bakmaksızın, her türlüsüne karşıyız. Bundan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığı ve önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilelebet sahip çıkacağız” dedi. Hür, 15 Temmuz gibi olayların bir daha yaşanmaması için “Liyakata, objektif kriterlere, cumhuriyet ilki ve inkılaplarına, demokrasiye sahip çıkacaklarının” altını çizdi.