ABB soruşturmasında 13 gözaltı... Çankaya Belediye Başkanı Güner'den, Mansur Yavaş'a destek: 'Hiçbir gözdağı, baskı veya tehdide boyun eğmeden...'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebep verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından aralarında belediye görevlilerinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Güner, “Yıllarca Ankara’yı sömüren anlayışın temsilcilerine hiçbir işlem yapmayıp şimdi ‘operasyon’ arayışlarına girenler farkında olmasa da yaşadıkları ve yaşattıkları bu büyük tezatın bugün milletimizin tüm fertleri farkındadır. Hiçbir gözdağı, baskı veya tehdide boyun eğmeden Mansur Başkanımızla beraber Ankara’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"YAŞATTIKLARI BU BÜYÜK TEZAT..."

Hüseyin Can Güner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Zorlama dosyalarla, gizliliği ihlal edildiği anlaşılan soruşturmalarla, medya manipülasyonları ile yapılmak istenilen algı operasyonları Ankaralı’nın vicdanında yer bulmayacak, aksine ters tepecektir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, her kuruşun hesabını verebilen hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra dürüstlüğü ve tevazusu ile de bu milletin gönlünde yer edinmiştir.

Yıllarca Ankara'yı sömüren anlayışın temsilcilerine hiçbir işlem yapmayıp şimdi 'operasyon' arayışlarına girenler farkında olmasa da yaşadıkları ve yaşattıkları bu büyük tezatın bugün milletimizin tüm fertleri farkındadır. Hiçbir gözdağı, baskı veya tehdide boyun eğmeden Mansur Başkanımızla beraber Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğiz."