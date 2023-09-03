ABB’nin türbenin suyunu kestiği iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun belediye tarafından kesildiği iddialarını yalanladı.
Ankara’da bulunan Çamlıdere Semerkandi Türbesi'ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddia edildi.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can “Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir” demişti.
Belediye, sosyal medyadan paylaştığı video ile bunu yalanladı.
Ankara Büyükşehir Basın’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can’ın odacısının babasının ücretli olarak işlettiği ve buna rağmen üst kattaki başka bir işletmeden kaçak su hattı çektiği ortaya çıktı. Üst kattaki işletmeci kaçak hattı tesisatçı çağırarak iptal ettirdi” denildi.
- Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddia edildi.— Ankara Büyükşehir Basın (@abbbasin) September 2, 2023
- Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can "Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir" dedi.
- Tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can'ın odacısının… pic.twitter.com/mTBTJW9ika
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