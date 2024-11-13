ABB’ye inceleme başlatıldı: CHP’li Emir’den sert tepki!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 23:35

Güncelleme: 13.11.2024 - 23:35

Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen şikayetleri incelemek üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından müfettişler görevlendirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma başlattığına dönük olarak bir bilgi var. Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı 'kamu kaynaklarını hoyratça kullanan belediye başkanlarına hesap soracağız' dedikten sonra saatler içerisinde savcılık harekete geçti ve soruşturma açtı. Şu bilinmelidir ki hiçbir belediye başkanımızın bir kuruşun bile boşa harcanmasına kimse izin vermez, belediye başkanlarımız da bunu yapmaz. Biz kendi iç denetimlerimizi çalıştırmaktan, kendi teftiş kurullarımızı çalıştırmaktan ve yargıya hesap vermekten bir an bile çekinmeyiz. Ama yargının sopa olarak kullanıldığı, yargının belediye başkanlarımız üzerinde tehdit unsuru olarak kullanıldığı, yargı üzerinden Türk siyasetinin dizayn edilmeye çalışıldığı, yargı üzerinden muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir süreçte biz böylesine operasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Şunu da hatırlatmak isterim Sayın Mansur Yavaş 2019'da seçildikten sonra Teftiş Kurulunu çalıştırdı, 100'e yakın suç duyurusunda bulundu, Gökçek dönemi hakkında. 40 suç duyurusunun kamuya toplam zararı 3 milyar lirayı geçiyordu. Bunun içerisinde görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, kamuya zarar verme suçları vardı. Bir tanesini bile savcılık soruşturmaya değer bulmadı. Gün değişecek, bugün ayarını bozduğunuz kantar yarın sizi de tartacak."