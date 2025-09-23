ABD Dışişleri Bakanı'ndan 'Erdoğan'a yanıt... CHP'den sert tepki geldi: 'Bu milletin onuru satılık değildir!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Fox News’a verdiği röportajda Gazze ve Ukrayna krizlerini gündeme taşımış ve “Trump, ‘Rusya-Ukrayna savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. ‘Gazze savaşını bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın söz konusu ifadeleri ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya soruldu. Rubio ise soruya şu yanıtı verdi:

“Sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi, Trump’ın sorunu çözmesini istiyor. Hala devam eden toplantılarımız var ve ülke liderleri bu toplantıların bir parçası olmak için yalvarıyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar.”

Rubio'nun bu cevabına, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sert tepki gösterdi. Rubio’nun cevap videosunu paylaştığı gönderide Emir, şunları yazdı:

“ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun sözleri iktidarın düştüğü çukuru ifşa etti:

“Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?’ diyorlar.”

Aynı konuşmada “Yalvarmak” gibi omurumuza yönelecek ifadeler kullanılıyor.

Bu tablo, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bağımsızlık mücadelesine açık bir hakarettir. Bu hakareti ettiren de bu ülkenin iktidarıdır.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları manda ve himayeyi reddederken; bugün Erdoğan, içeride muhalefete baskı uygulayabilmek, iktidarını sürdürebilmek ve milletin hazinesini ayakta kalabilmek uğruna ABD’ye peşkeş çekebilmek için Beyaz Saray’ın kapısında icazet arıyor.

İçeride muhalefeti susturmak için dışarıdan onay arayan, milletin kaynaklarını ve Cumhuriyet’in onurunu başka ülkelerin kapılarında pazarlık masasına süren bir iktidar, artık milli iradeyi temsil edemez.

Erdoğan’ın Washington’da masaya koyacağı dosya, milli egemenliğimizi ve bağımsız devlet olma onurumuzu pazarlık unsuru yapmaktır.

Bunu aklınıza kazıyın: Bu milletin onuru satılık değildir.”