ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, 19 Mayıs'ı kutladı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Barrack, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yüce Türk halkına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin vizyoner kurucusu ve büyük lideri Atatürk, daha iyi bir dünya inşa etmek için gençlerin enerjisine ve dinamizmine derin bir güven duymuştu. Atatürk’ün bu inancı bugün de büyük yankı bulmaktadır. Türkiye, kendi dinamik ulusu, bölgesel istikrar, karmaşık meseleler ve bölgeler arasında güvenilir bir köprü ve ABD ile güç ve refah yoluyla barışa olan sürekli bağlılığı için hayati bir stratejik müttefik ve sadık bir ortak olarak durmaktadır. Ortak zorluklar ve fırsatlar aracılığıyla, kalıcı dostluğumuz bölge genelinde ve ötesinde umut vermeye devam etmektedir."