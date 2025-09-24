ABD polisi, Trump'ın konvoyu geçeceği için Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti

ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sonra Trump konvoyunu beklemek zorunda kalan ikinci kişi olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan’ın Protothema gazetesi ve SKAI televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron’dan sonra, Donald Trump’ın konvoyunun geçtiği sırada uygulanan sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

ERDOĞAN VE EKİBİ CADDE ORTASINDA BEKLETİLDİ

SKAI’nın yayınladığı görüntülerde, Erdoğan’ın konvoy geçene kadar ayakta beklediği ve oldukça sinirli göründüğü kaydedildi.

Benzer bir durum, pazartesi gecesi New York’ta ve BM Genel Kurulu sırasında Macron için de yaşanmıştı. Macron, Filistin devletinin tanınmasına dair açıklamasını yaptıktan sonra, Trump’ın konvoyunun geçişi sırasında polis tarafından bekletilmişti.

SKAI televizyonu, Erdoğan ve Macron’un konvoy geçerken kapatılan yolda, korumalarının arasında beklerken yan yana görüntülendiğini izleyicilerine aktardı.