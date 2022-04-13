ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

AA
13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:09
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.


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