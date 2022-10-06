Abdullah Gül, CHP'nin başörtüsü teklifini yorumladı: 'Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek gerekir'

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:51

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim Pazartesi akşamı video ile duyurduğu ve 'Saray'ın samimiyet turnusolu olacak' sözleriyle açıkladığı 'kıyafetle ilgili kanun teklifi' TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi'ni, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte toplam 132 CHP milletvekili teklifi imzalamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "anayasal değişiklik" çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Karar gazetesinden Elif Çakır'a konuşan Gül, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEBRİK ETMEK GEREKİR"

Gül, "Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir" dedi.

Gül, açıklamasında, "Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir" diye konuştu.