Abdullah Zeydan'dan Avrupa Konseyi'nde 'kayyum' tepkisi: Demokratikleşmeye yönelik adımlar atılmalı

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 49'uncu Genel Kurulu öncesinde çeşitli temaslarda bulundu. Zeydan, kongre üyesi Kader Uzun, DEM Parti Avrupa Konseyi temsilcisi Faik Yağız ve diplomasi ekibiyle birlikte Kongre Başkanı Marc Cools, Türkiye raportörü Bryony Rudkin ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etti.

"SEÇİLMİŞ MUHALİF LİDERLER HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE"

Demokratik muhalefet bloğunun ağır bedeller ödediğini vurgulayan Zeydan, Genel Kurulda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Sayın Başkan, saygıdeğer kongre üyeleri, öncelikle iradesi kayyum eliyle gasp edilmiş bir kentin seçilmiş belediye eş başkanı olarak eş başkanımızın, meclis üyesi arkadaşlarımızın ve Van halkının size selamlarını ve saygılarını ileterek başlamak istiyorum. Kapsayıcı demokrasi ve kalıcı bir barış için Kürtler ve bir bütün olarak demokratik muhalefet bloğu olarak ağır bedeller ödedik, ödüyoruz. Bugün, beş yıl boyunca koğuş arkadaşı olduğum Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ ve bu kongrenin üyesi olmuş Sayın Leyla Güven; İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Ahmet Özer, Sayın Sıddık Akış, Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız, Bekir Kaya, Selçuk Mızraklı ve daha yüzlerce seçilmiş muhalif şahsiyet ve iş insanı Osman Kavala bugün haksız yere cezaevindedir.

Tüm üye ülkeler açısından bağlayıcı olan AİHM kararlarının ısrarla uygulanmadığı bir dönemde, sorumlu uluslararası kurumlar da bu durumu kanıksamakta ve görmezden gelmektedir. Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, Türkiye'de toplumsal barışın ve özgürlüklerin hayata geçebileceği, bölgesel istikrarın önemli bir ivme kazanacağı tarihsel bir fırsat ile karşı karşıyayız. 26 yıldır tecrit koşulları altında tutulan Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan, baş müzakereci olarak çok önemli adımlar atmıştır. 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların son bulması için PKK'ye silahsızlanma çağrısında bulunmuş ve çözümün zeminini oluşturacak adımların atılmasını sağlamıştır.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci olarak tanımladığımız bu yeni girişime, devletin de demokratikleşmeye yönelik adımlar atması; kalıcı, adil ve toplumsal barışın kaçınılmaz gereğidir. Demokratikleşmeye dair öncelikli konulardan biri de kayyum politikalarına derhal son verilmesidir. Özellikle yerel yönetimlerin özerklik şartına Türkiye’nin koyduğu şerhlerin kaldırılmasına yönelik teşvik edici girişimlere büyük bir ihtiyaç vardır. Demokratik, ekolojik, kadın ve özgürlükçü paradigmamızla; tüm dünyaya ilham olan eş başkanlık modelimizle, ifade özgürlüğünün hakim olduğu herkes için barış ve demokrasi mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."