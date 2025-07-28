Abdurrahman Tutdere'den ev hapsinden sonra ilk ziyaret

Tutdere, hakkındaki soruşturma kapsamında getirilen "konutunu terk etmeme" adli kontrol şartının kaldırılmasının ardından memleketi Bağlıca Köyü'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Anne ve babasıyla bir araya gelen Tutdere, annesinin hazırladığı aile yemeğine katıldı. Yemek sırasında duygularını dile getiren Tutdere, "Özgürlük dünyanın en güzel şeyi" ifadelerini kullandı.

Tutdere’nin bu sözüne annesi, "Ben sana hep yanımda kal diyorum, kalmıyordun" yanıtını verdi. Annenin bu sözleri sofradakileri gülümsetti.

"ÖZGÜRLÜK, HAYATIN EN KIYMETLİ NİMETİ"

Tutdere, ziyaretle ilgili bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, şu notu düştü:

"Baba ocağındayız. Özgürlük ve aile, hayatın en kıymetli nimetleri. Diliyoruz ki en kısa zamanda belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes, sevdikleriyle aynı sofrada özgürlüğün ve huzurun tadını birlikte paylaşır."