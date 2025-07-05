Abdurrahman Tutdere gözaltında... CHP Adıyaman İl Başkanı Doğan'dan ilk açıklama: 'Zorbalığın karşısında yılmıyoruz, binayı terk etmiyoruz!'

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından Belediye önünde ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

“BİNAYI TERK ETMİYORUZ”

Doğan, Tutdere'nin gözaltına alınmasına ilişkin, "Yöneticilerimiz değil sadece, tüm halkımızla biz burayı terk etmiyoruz. 40 yıl sonraki başarıyı hazmedemeyenler bu metotları istedikleri kadar kullansınlar. Biz bu zorbalığın da karşısında yılmıyoruz kardeşim. Yılmayacağız. Görecekler, yılmadığımızı da görecekler. Ama biz dediğim gibi halkımızla buradan da kesinlikle ayrılmayacağız ve sonuna kadar Sayın Tutderemizin arkasında duracağız" dedi.

“ADIYAMAN HALKI BİR KARAR VERDİ”

Doğan, şunları kaydetti:

"Değerli halkımıza şunu hemen iletmek istiyorum. Hazmedememezlik budur. Bir halkın iradesini tanımamazlık budur. Değerli halkım şunu iyi bilsin ki, bu memleketin ayrı bir yeri var. Bütün memleketlerimiz özel ama bu memleketin şöyle ayrı bir yeri var. Bizim Adıyamanımız deprem günlerinde 3 gün yetim, öksüz kalmış bir memleket. Bizler enkaz başlarında, ateş başlarında, taziye evlerinde nöbetleşe yatarak halkımızı, eşimizi, dostumuzu, komşularımızı bekleyen bir halkız. Şimdi bu 3 günlük yetimliğin, öksüzlüğün sonunda Adıyaman halkı bir karar verdi.

Eğer dedi siz bizi böyle yetim öksüz bırakırsanız AK Partilisi, CHP'lisi, diğer partileri, apolitik vatandaş, hepsi geldi, CHP'nin şemsiyesinin altında birleşti. Peki, adayımız kimdi? İki dönem milletvekilliği yapmış, hiçbir şekilde bir suça, herhangi bir dedikoduya karışmamış, aslanlar gibi bu memleketin sorunlarını dile getirmiş Abdurrahman Tutudere'ydi.”

"BİZ HALKIN PARTİSİYİZ. BİZ ADIYAMAN'IN TÜM HALKLARININ BELEDİYESİYİZ"

“Peki, sonra ne oldu? Bu 1,5 yıl içinde yıkılmış bir memleketin altyapısı en hızlı şekilde yapılmaya başladı. Yerinde dönüşüm projeleri, ruhsatlar, binlerce ruhsat en hızlı şekilde verilmeye başladı. Yani ortada bu sefer bir başarı olmaya başladı. Düşünün 40 yıl sonra CHP buranın belediyesini aldı, başarılı oldu. Başarılı bir ekiple yoluna devam etti. Sonu neye geldi?

Hazmedememeye geldi, kıskançlığa geldi, başka entrikalara geldi. Benim buradan söyleyeceğim şey şudur. Bu baskılar Türkiye'nin her yerinde var. Bugün Zeydan Başkanımız aynı şekilde alındı. İstanbul'da Sayın İmamoğlu'muz mapus damında. Ben şunu söylüyorum. Biz 3 gün boyunca o yetimliği, o öksüzlüğü yaşadık kardeşim. Biz bugün yılar mıyız? Biz bugün yıkılır mıyız? O 3 gün yıkılmayan halk, bugün bu baskıların karşısında yıkılır mı kardeşim?

Değerli halkıma şunu söylüyorum. Sayın Abdurrahman Tutdere'ye sonuna kadar bu halk kefildir, kadrolarına kefildir ve alenen buradan söylüyorum, deklare ediyorum, kardeşim, biz çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Bu kadar basit. Biz çiğ yemedik kardeşim. Biz halkın partisiyiz. Biz Adıyaman'ın tüm halklarının belediyesiyiz. Sadece bir partinin de değil. Ve hiçbir zaman çiğ yemedik, hiçbir zaman da bizim karnımız ağrımayacak diyorum.”

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARIMIZDAN BİRİYLE İLGİLİ GÖZALTI SÜRECİ BAŞLATILDI"

“Gözaltı sürecinde de Sayın Tutdere Ankara'da evinden gözaltına alınıyor sabah saatlerinde, İstanbul'a götürmek üzere. Burada sabah hemen geldik zaten. Belediye Başkan Yardımcılarımızdan biri ile ilgili hemen bir gözaltı süreci başlatıldı. Şimdi onu da arkadaşlarımız takip ediyor. Genel Merkezimizle tam irtibat halindeyiz. Gerekli bilgileri veriyoruz.

Biz Adıyaman Belediyesi önünde de demokratik haklarımızı kullanacağız. Halkımızla burada buluşacağız. Burayı terk etmiyoruz. Ben bunu açık ve net ifade ediyorum. Yöneticilerimiz değil sadece, tüm halkımızla biz burayı terk etmiyoruz. 40 yıl sonraki başarıyı hazmedemeyenler bu metotları istedikleri kadar kullansınlar. Biz bu zorbalığın da karşısında yılmıyoruz kardeşim. Yılmayacağız. Görecekler, yılmadığımızı da görecekler. Ama biz dediğim gibi halkımızla buradan da kesinlikle ayrılmayacağız ve sonuna kadar Sayın Tutderemizin arkasında duracağız."