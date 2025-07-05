Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında... İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'CHP' operasyonlarına ilk tepki: 'Patron çıldırdı!'

Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında... İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'CHP' operasyonlarına ilk tepki: 'Patron çıldırdı!'

5.07.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında... İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'CHP' operasyonlarına ilk tepki: 'Patron çıldırdı!'

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu son gözaltılara ilişkin, "Siyasi yoruma gerek yok; patron çıldırdı" dedi.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ve Büyükçekmece Başkanvekili Şahin'in de aralarında olduğu 10 isim gözaltına alındı.

Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

DERVİŞOĞLU’LUNDAN İLK TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan, bu sabahki operasyonlara ilk tepki geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Dervişoğlu, “Siyasi yoruma gerek yok; Patron çıldırdı !..” yorumunu yaptı.

İlgili Konular: #Zeydan Karalar #Müsavat Dervişoğlu #Muhittin Böcek #Abdurrahman Tutdere