Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında... İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'CHP' operasyonlarına ilk tepki: 'Patron çıldırdı!'

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik
soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Adıyaman Belediye
Başkanı Tutdere ve Büyükçekmece Başkanvekili Şahin'in de aralarında olduğu 10
isim gözaltına alındı.
Aziz İhsan Aktaş, rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan
sonra “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye olmuştu.
Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca,
"rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
DERVİŞOĞLU’LUNDAN İLK TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan, bu sabahki
operasyonlara ilk tepki geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Dervişoğlu, “Siyasi yoruma
gerek yok; Patron çıldırdı !..” yorumunu yaptı.
Siyasi yoruma gerek yok;— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 5, 2025
Patron çıldırdı !..