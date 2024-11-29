ABK davasında bilirkişi raporuyla baz kayıtları uyuşmuyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu hafta sonu karar vermesi beklenirken dosya üzerindeki tartışmalar sürüyor. Bilirkişinin şubat ayında hazırladığı raporda davada yargılanan ve geçmişte FETÖ ile mücadelesiyle tanınan eski Çankaya Sivil Ekipler Amirliği’nde 3. sınıf Emniyet amiri Necdet Atilla Çiftçi hakkında belirlenenlerin baz kayıtlarıyla uyuşmadığı görüldü. Sanık Çiftçi’nin davada yargılanmasının nedeninin iddia konusu suç örgütünce alıkonulup işkenceye uğradığını ileri süren davanın şikâyetçisi Erkan Doğan’ın ifadeleri olduğu öğrenildi. Doğan, polis sorgusunda görünüşünü tanımladığı kişinin sanık Necdet Atilla Çiftçi olduğunu belirtti.