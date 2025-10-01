‘Abonelere özel’ seçim anketinde çarpıcı sonuç: ‘CHP yüzde 40’a doğru yürüyor’

CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ve erken seçim talepleri gündemde yerini korurken, dikkat çeken bir seçim anketi paylaşıldı.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir anket şirketinin kamuoyu ile paylaşmadığı ve abonelere özel hazırlanan bir seçim anketi sonuçlarını T24’teki köşesine taşıdı.

Özkök’ün paylaştığı anket sonucunda CHP’nin yüzde 40’a dayandığı görülüyor.

İlgili kısım şu şekilde:

“Panorama şirketi, kararsızlar değerlendirmeye katılacak bir seviyeye indiği için, eylül ayında ilk defa kararsızları da dağıtarak bir anket sonucu verdi.

CHP eylül ayında yüzde 37 ile artık yüzde 40 bandına doğru yürüdüğünü gösterdi.

AKP de yüzde 34’e ulaştı.

Eylül ayı itibariyle bugün seçim yapılsa sonuç şöyle görünüyor:

CHP - Yüzde 36.6

AKP - Yüzde 34.3

DEM - Yüzde 8.2

MHP - Yüzde 5.1

Zafer - Yüzde 4.3

YRP - Yüzde 2.7

Anahtar Partisi - Yüzde 2.7

İYİ Parti - Yüzde 2.3

Diğer - Yüzde 3.7”