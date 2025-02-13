Açıklamaya muhtaç yükseliş: Ürünler İsrail'e Yunanistan üzerinden mi gidiyor?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:03

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:03

TBMM Dışişleri Komisyonu önceki gün toplandı. Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ticaret istatistiklerini gündeme getirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre İsrail ile ticaret kısıtlamasından sonra İsrail’e ticaretin belirgin bir şekilde düştüğünü, sıfırlandığını kaydeden Salıcı buna karşın ‘ilginç’ bir şekilde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaretin aynı oranda yükseldiğini söyledi.

Salıcı, “Mayıs 2024 ile Mayıs 2023’ü karşılaştırdığımız zaman Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret artışı yüzde 71. Ben dış ticaret yapmış bir arkadaşınızım, biliyorum ki bu işler böyle pat diye olmaz, bunun bir öncesi vardır, bir gelişme süreci vardır. Sonra devam ediyor, temmuzda yüzde 40, ağustosta yüzde 58, ekimde yüzde 40, aralıkta yüzde 40 diye devam ediyor. Bir ülkede ticaret hacminin gelişmesinden biz memnuniyet duyarız. Ama bir yandan ‘İsrail’e ambargo uyguluyoruz, dünyada ambargo uygulayan tek ülke biziz’ diye iç siyaset malzemesi yapıp ondan sonra acaba Türkiye’den gidecek ürünler Yunanistan üzerinden mi gidiyor diye sormadan edemiyoruz. Açıklamaya muhtaç bir yükseliş. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret Türkiye-Yunanistan üzerinden mi yapılıyor?” dedi.

‘TİCARET BAKANLIĞI CEVAP VEREBILIR’

Salıcı’nın konuşması üzerine söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye olarak bu konuda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, “Dışişleri olarak da; Ticaret Bakanlığımız da gerekli çalışmaları yaptı, bu konuda ticaret kısıtlandı ve Türkiye’den başka İsrail’le bir şekilde ilişkisi olan, resmî ilişkisi devam edip de Türkiye gibi bu konuda tedbir alan başka bir ülke dünyada yok. Biz bu konuda yapılabilecek şeyin en üst düzeyinde gerekenini yaptık ama başka üçüncü ülkeler vesaire diyorsanız, o konuda Ticaret Bakanlığımız herhâlde daha nesnel bir bilgiye sahiptir, onlar size yazılı olarak gerekli cevabı iletebilirler” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAYIN SONRA ÖRNEK OLUN’

Öte yandan komisyonda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklif ile, Forum’un Genel Merkezi İstanbul yapılırken, Türkiye İİT Medya Forumunun kuruluş süreci için gerekli tüm lojistik, idari ve mali giderleri üstlenmesi kararlaştırıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticaretin Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre İsrail’e getirilen ticaret kısıtlamasından sonra aynı oranda yükseldiğini belirterek, “Türkiye’den gidecek ürünler Yunanistan üzerinden mi gidiyor diye sormadan edemiyoruz. Açıklamaya muhtaç bir yükseliş. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret Türkiye-Yunanistan üzerinden mi yapılıyor?” dedi.

Teklifin görüşmelerinde Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlalleri gündeme getiren gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer “Medyada, basın özgürlüğünde dünyaya, İslam ülkelerine örnek olacaksak önce içeride haberleri, ifadeleri nedeniyle gazetecileri gözaltına almaktan, tutuklamaktan vazgeçin. Önce ülkemizde basın özgürlüğünü sağlayalım ki sonra dünyaya örnek olalım” dedi. Gazeteci Özlem Gürses’in 52 gün boyunca ev hapsinde kelepçe ile yayın yaptığını söyleyen Çakırözer, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın da gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde tutulduğunu anımsattı.