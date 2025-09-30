Açılım komisyonuna tepki büyüyor: PKK kadrosundan Meclis’e...

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, komisyon çalışmalarının şeffaf yürütüldüğünü savundu. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın dinlenip dinlenmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Kurtulmuş, “Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse nitelikli çoğunlukla karar alınır. Bu benim tek başıma karar vereceğim bir konu değildir” dedi. Sürecin amacının yalnızca fikir üretmek değil, aynı zamanda “toplumsal rızayı artırmak” olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirterek, “Bu öyle bir süreç ki terazinin iki ucunu da çok hassas bir şekilde dengede tutmanız lazım. Bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız, diğer tarafta da Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururunu dikkate alacaksınız” ifadelerini kullandı.

ÇÖMEZ: ‘VAH İM BİR A ÇIKLAMA’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’den Kurtulmuş’un sözlerine sert tepki geldi. Açıklamaları “son derece vahim” olarak niteleyen Çömez, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde binlerce masum insanı katletmiş bir terörist başı, saygın bir vatandaşmış gibi Meclis’e davet edilmez. Sayın Kurtulmuş’un bu açıklamayı düzeltmesini bekliyoruz” dedi. Çömez, “Diyor ki kendi yaptığı değerlendirmede: ‘Bunun kararını komisyon verecek’. Allah aşkına sen cezaevinde ağır hapse mahkûm olmuş bir teröristi hangi yetkiyle buraya getireceksin? Bu adamı daha önce alayla takdim etmeniz yetmedi mi? Ne büyük bir sevdaymış bu. Bu kabul edilemez. Zaten yasal ve anayasal olarak da mümkün değil. Bir Meclis Başkanının yasaları ve anayasayı yok sayarak bir terörist başını, bir katili, bir alçağı parlamentoya davet etmesi, ‘komisyon onay verirse dinleriz’ demesi çok vahim” ifadelerini kullandı.

‘İKNA KOMİSYONUNA PKK’LI DAVET EDİLDİ’

Komisyonun 12. toplantısını işaret eden Çömez, Yüksel Genç’in davet edilmesini şu sözlerle eleştirdi:

“Bu şahıs PKK’nın dağ kadrosunda 4 yıl aktif olarak militanlık yapmış. Gelip Meclis’te 51 milletvekiline demokrasi, barış, insan hakları dersi verdi. Meclis Başkanı da kendisine buyurunuz efendim diyerek konuşmaya teşvik etti. Bu, Meclis için bir kara gündür, bir utanç günüdür.”

‘TOPLUMU B İR PROJEYE RAZI ETMEK!’

Kurtulmuş’un “toplumsal rıza” vurgusuna yönelik konuşan Çömez, komisyonu “ikna komisyonu” olarak nitelendirerek, “Toplumu ikna etmek için kurulan bu yapı ne yasayla kurulmuştur, ne anayasal bir dayanağı vardır. Hiçbir yetkisi yoktur. Amaç sadece toplumu belli bir projeye razı etmektir” dedi.

‘ANAYASA’NIN 66. MADDESİ İHLAL EDİLDİ’

Kurtulmuş’un “Kürtlerin hakları ve onurları, Türklerin hassasiyetleri ve gururu” sözlerini de sert eleştiren Çömez, bunun Anayasa’nın 66. maddesiyle çeliştiğini belirtti:

“Anayasa, vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan herkesin Türk olduğunu açıkça ifade ediyor. Meclis Başkanı’nın vatandaşları etnik kimliğe göre ayırması kabul edilemez. Bu, açık bir ayrımcılıktır.”

Çömez, ülkede gerçek anlamda hak ihlalleri ve onur kırıcı durumlar yaşandığını hatırlatarak, “Milyonlarca genç işsiz. Çocuklara yönelik istismar vakaları artıyor. Emekliler pazarda çürük sebze topluyor. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırıyor. Bu insanların hakları ve onurları çiğneniyor. Bunlara çare bulunmadan toplumsal rızadan söz edilemez” dedi.

‘MECL İS İRADESİ YOK SAYILIYOR’

İktidarın süreci hızlandırma telaşına da tepki gösteren Çömez, “Bu proje belli ki iç ve dış mihrakların baskısıyla yürütülüyor. Ellerinde bir takvim var ve ona uymak için acele ediyorlar. TBMM’nin, millet iradesinin tecelligahının böylesi projelere alet edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İYİ Parti olarak açılım sürecine başından beri karşı çıktıklarını vurgulayan Çömez, “Bu ülkenin vatandaşları eşittir, birinci sınıf vatandaş olmak durumundadır. Bizim görevimiz hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve adaleti tesis etmektir. Ayrımcı bir dil, Meclis Başkanı’na asla yakışmaz” dedi.