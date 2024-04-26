Adalar Belediyesi, Madam Marhta Koyu ihalesinin iptali için başvurdu

Adalar Belediyesi, Burgazada’da doğal sit alanı olan Madam Martha Koyu için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı 8 Mayıs tarihli kiralama ihalesinin iptali harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 20:58
Adalar Belediyesi, Madam Marhta Koyu ihalesinin iptali için başvurdu
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, son günlerde tartışma konusu olan Heybeliada Sanatoryumu- Çam Limanı ve Madam Martha Koyu ile ilgili açıklama yaptı. Akpolat, doğal sit koruması altında olan, oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen ve balık yavruları için korunaklı bir alan oluşturan deniz çayırlarının yoğun olarak bulunduğu Madam Martha Koyu için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını açıkladı. Akpolat, doğal yapıya ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olan her türlü girişimin karşısında olduklarını vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvurunun reddedilmesi halinde yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

ÇAM LİMANI’NDA SON DURUM

Sözcü’ye konuşan Akpolat Heybeliada Sanatoryumu’nun daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiğini ve açılan davalar sonucu tahsis kararının iptal edildiğini hatırlatan Akpolat kararın istinaf başvurusunun reddedilmesiyle kararın kesinleştiğini bildirdi. Heybeliada Çam Limanı’nın da aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiğini aktaran Akpolat “Taşınmazda işgalci olarak bulunan şahıslarca açılan yürütmeyi durdurma talepli iptal davalarında idare mahkemesi yürütmeyi durdurma taleplerini reddetmişti. Gelinen noktada 25 Nisan 2024 tarihinde ilgili kamu idareleri tarafından söz konusu taşınmazların işgalden arındırılması, nüfus ve eşyadan tahliyesi gerçekleştirildi” dedi.

BELEDİYEYE TAHSİSİ İSTENECEK

1. Derece Doğal Sit Alanı’nda kalan  Çam Limanı bölgesinin son planda “park” fonksiyonunda kaldığını ifade eden Akpolat “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kesinleşmeden yapılan veya yapılacak tahsis kararları da hukuka aykırıdır. Kaldı ki kıyı alanlarının yönetmeliğe göre tahsisi mümkün değildir. Daha önce belediyemiz tarafından sanatoryumun içinde bulunduğu taşınmaz ve Çam Limanı bölgesinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiş olmasına rağmen müspet bir sonuç elde edilememiştir. Bu aşamadan sonra söz konusu bölgelerin aynı şekilde Adalı halkın ortak menfaatleri ve kullanımı için kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize tahsisi için gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilecek olup hukuki ve idari süreçler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” dedi. 



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