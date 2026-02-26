Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'avukat kısıtlaması' sözlerine açıklık getirdi! 'İtirafçılıktan caydırmaya çalışıyorlar'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen süreç ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sunduğu rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süreç kapsamında Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'a yönelik getirilmek istenen 'umut hakkı' ile ilgili konuşan Gürlek ''Raporda 'umut hakkı' ifadesi yok. Genel af ya da kişiye özel düzenleme olamaz. İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabilir'' dedi.

NTV'ye konuşan Gürlek'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla inşallah bu sonuca varır. Bu rapor meclise sunuldu bu rapor doğrultusunda Meclis yasal bir düzenleme yapacak. Bizim arkadaşlarımız teknik açıdan bu kanunun yapımıyla ilgili yardımcı olacak. Burada esas çizgi, silahların bırakılmasının kanıtlanması ve örgütün faaliyetlerini sonlandırması, bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak.

''CHP'NİN YAPTIĞI ŞİKAYETLERİ CİDDİ GÖRMEDİ''

(CHP'nin yaptığı şikayetlerin işleme koyulmaması) Başsavcılık dönemimde CHP'nin yaptığı şikayetleri HSK 1. Dairesi ciddi görmedi ve işleme koymadı. Şu andan sonra da şikayetlerde, bakan olduğum için HSK'da görevim yok."

''HSK'DA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK''

HSK’da değişiklik olmayacak. Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.

''HÜKÜM GİYEN ÇOCUK DA CEZASININ TAMAMINI YATACAK''

('Suça sürüklenen çocuklar' tartışmaları) İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Cezaları artıracağız. Hüküm giyen çocuk da cezasının tamamını yatacak. Çocuklar neden suça karışıyor incelememiz lazım.

YASA DIŞI BAHİS: ''ÖZEL BİR EKİP KURACAĞIZ''

(Yasa dışı bahis soruşturmaları) Bütün futbol maçlarının incelendi. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyoruz. Futbolun temiz olması lazım. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

AVUKATLARA GÖRÜŞ KISITLILIĞI: ''İTİRAFÇI OLMAYIN BASKISI YAPIYORLARSA...''

Avukatlarımız zor durumda. Maddi olarak zor durumdalar düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bunlarla ilgili somut adımlar atacağız. Geçen programda bir örnek verdim yanlış anlaşılma oldu. İnfaz kanunumuz var orada sanık ile avukat görüşünde örgüte talimat götürmüşse mahkeme kararı ile bu görüşmeler kısıtlanabilir. Adnan Oktar Örgütü'ne ilişkin 292 tane avukat ziyareti oldu. Avukatlar kurye olarak kullanılıyor. Bu bir örnek. Burada somut olgu ve somut bir mahkeme kararı gerekiyor. Bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıya moral motivasyon veriyorsa. İtirafçı olmayın diye baskı yapıyorsa gereğini yapacağız. Dosya ismi vermeyeceğim itirafçı olan bir şahıs vardı. İtirafçılıktan vazgeçirmek için 52 avukat geldi kendisine. Bu şahıs sonra çıktı bunu açıkladı. Biz bunlarla ilgili düzenleme yapmak istiyoruz.

ALO ADALET HATTI

Alo adalet hattını hayata geçireceğiz. Mahkeme hedef süre içinde bitmemiş ve aşılmışsa sistem devreye girecek. Yapay zeka destekli olacak. Kira tespit davası, tahliye davaları neden uzun sürsün. Hakimler meslektaşım ama kusura bakmasınlar hedef sürede dosyalar kapanmalı.''