Adalet Bakanı Tunç: Can Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında

Yeni kabinede Adalet Bakanlığı görevine getirilen Yılmaz Tunç, Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Tunç "Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:07
Adalet Bakanı Tunç: Can Atalay'ın davası dokunulmazlık kapsamı dışında
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Tunç TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına konuya ilişkin şunları söyledi: 

"Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.


Yılmaz Tunç Can Atalay TBMM gezi davası

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