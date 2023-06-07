TİP yurdun dört bir yanında Can Atalay için sokağa çıktı! Sera Kadıgil'den tarihi konuşma...
TİP yurdun dört bir yanında Can Atalay için sokağa çıktı! Sera Kadıgil'den tarihi konuşma... Hatay’dan TİP milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın mazbatasını almasına karşın hâlen cezaevinde olmasına karşı tepkiler sürüyor. TİP, bugün 36 şehirdeki 85 noktada yaptığı eylemlerle Atalay’ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.
TİP yurdun dört bir yanında Can Atalay için sokağa çıktı! Sera Kadıgil'den tarihi konuşma...
Hatay’dan TİP milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın mazbatasını almasına karşın hâlen cezaevinde olmasına karşı tepkiler sürüyor.
TİP, bugün 36 şehirdeki 85 noktada yaptığı eylemlerle Atalay’ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.
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