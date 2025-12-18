Adalet Bakanı Tunç'tan ‘Leyla Zana' açıklaması: ‘Gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor’

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi görüşüldü.

8'nci madde üzerinde Yeni Yol Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bütçenin oluşturacağı faiz nedeniyle iktidarı eleştirerek, şöyle konuştu:

"Bütçe görüşmelerinin sonuna geldik gibi ama bugüne kadar Bakanlarımız ve özellikle iktidar milletvekilleri, bütçenin genellikle edebiyatını yaptılar. Ben de bu kısa vakit içerisinde matematiğini yapma niyeti taşıyorum. Bakalım, matematik bütçe için ne diyor. Bütçeye baktığımız zaman, 22 yıldır yapılan bütçenin üzerine 23'üncü bütçe de geleneksel hale geldiği gibi açık bir bütçe olarak ortaya konuldu. Aslında, bütçe görüşmeleri yapılırken ilk sormamız gereken soru şu: Neden bütçeyi açık yapıyoruz? Yani bütçeyi açık yapmak sevap da haberimiz mi yok? Veya bütçeyi açık yapmak bir gelenek ve bir kural da bizim bir bilgimiz mi yok? Veya bütçeyi açık yapmak iktidarda kalmak için AK Parti'nin bir diyeti de söylemekten mi çekiniliyor? Yok, bunların hiçbiri değil, 'Türkiye'nin gelirleri giderini karşılamıyor veya Türkiye'nin imkanları ihtiyaçlarını karşılamıyor' diyorsak bu, ülkemize yapabileceğimiz en büyük ayıp ve atılmış en büyük iftira olur. Çünkü Türkiye'nin ekonomiyi olumlu etkileyen potansiyelleri bakımından değil 86 milyon, 586 milyon insanı besleyecek gücü de imkanı da var ama bugüne kadar maalesef yirmi üç yıl boyunca bütçeyi açık yaptık ve açık yaptığımız bütçenin oluşturmuş olduğu her yıl devasa faizi ödemek mecburiyetinde kaldık. Yine, 2026 yılında ödeyeceğimiz faiz 2 trilyon 742 milyar ljra. Yani aylık 228,5 milyar, günlük 7,5 milyar, saatte 313 milyon faiz ödeyeceğiz."

DEM PARTİLİ SAKIK: "KENAN EVREN’İN RUHU BURADA DOLAŞIYOR"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Sırrı Sakık ise milletvekillerinin aldığı maaşlara ve ülkedeki yoksulluğa dikkat çekti. Sakık, "Bu kadar yoksulluğun olduğu, emeklilerin 16 bin lira aldığı ve asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede bu kadar keyifli davranma hakkımız yoktur" dedi. Sakık, milletvekillerinin iki maaş almasına ilişkin eleştirileri hatırlatarak, "Ankara’da çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler, 'iki maaş alıyorum.' Doğrudur. Ben araştırdım, 499 milletvekili, ben dahil olmak üzere hepimiz iki maaş alıyoruz ama gençler almıyor. Asıl para gençlere lazım, yoksul Anadolu çocuklarına lazım" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin bir maaşından vazgeçmesini öneren Sakık, bunun popülizm ya da şov amacı taşımadığını vurgulayarak, "Parlamentoya bu kadar ciddi saldırı varken, totalde yılda 1 milyar lira olan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına verebiliriz. Bunu parlamentoda başlatabilirsek, kamu kurumlarını çarçur edenlerin de üstüne gideriz. O zaman bu parlamentonun toplumda bir karşılığı olur" diye konuştu.

"Her seçim bir vazgeçimdir" sözünü hatırlatan Sakık, "Onurumuzu, haysiyetimizi kollayacaksak bir maaşımızdan vazgeçebiliriz. Türkiye’de örnek oluşturabiliriz, sokaktaki insanlara örnek olabiliriz" dedi.

Konuşmasında anayasa ve parlamentonun işleyişine yönelik eleştirilerde de bulunan Sakık, "Bu parlamento hiçbir şeyi değiştirmez. Kenan Evren’in ruhu burada dolaşıyor. Bu parlamento Kenan Evren’in getirdiği Anayasayla yönetiliyor. Her parti bu Anayasa'yı değiştireceğini söylüyor ama iktidara gelince hiçbir dertleri yok. Vallahi ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise Türkiye’nin savunma politikalarını eleştirdi. Salıcı, "Parasını ödediğimiz, pilotlarını eğittiğimiz F-35’leri alamıyoruz. 13 yıldır Hava Kuvvetleri envanterine muharip uçak girmedi" diye konuştu. Salıcı, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı’nın parasını ödediği halde el konulan savaş gemilerini hatırlatarak, bugün yaşanan F-35 ve F-16 sürecinin bu dönemi çağrıştırdığını söyledi. Türkiye’nin çevresinin beşinci nesil uçaklarla donatıldığını vurgulayan Salıcı, Yunanistan, İsrail, Romanya ve Bulgaristan örneklerini sıraladı.

"KENDİNİZ İKİNCİ EL ARABAYA BİNMEZKEN, ÜLKEYE İKİNCİ EL MUHARİP UÇAĞI NEDEN LAYIK GÖRÜYORSUNUZ?"

S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Salıcı, "S-400’leri alırken F-35’lerin verilmeyeceğini bilmeniz gerekiyordu. Hava üstünlüğünü 2030’da sağlamayı planlıyorsunuz. Arada 11 yıl var" dedi. İktidarın ikinci el Eurofighter arayışına girmesini de eleştiren Salıcı, "Kendiniz ikinci el arabaya binmezken, ülkeye ikinci el muharip uçağı neden layık görüyorsunuz" diye sordu. Milli Muharip Uçak KAAN projesine de değinen Salıcı, projenin 2030’dan önce tamamlanamayacağının öngörüldüğünü belirterek, "Altay Tankı örneği ortada. KAAN’ın da gecikmesinden mi endişe ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Salıcı, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in askeri ve enerji alanındaki hamlelerine dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması yapması gerektiğini savunan Salıcı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a bu konuda Meclis’te açıklama yapma çağrısında bulundu. Salıcı, "Türkiye Doğu Akdeniz’de ya masanın kurucusu olur ya da başkalarının kurduğu masaya uzaktan bakmakla yetinir" diye konuştu.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: "KADIN MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM. BU HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Genel Kurul'da söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, bir futbol maçında siyasetçi Leyla Zana'ya yönelik atılan cinsiyetçi, ırkçı sloganlara ilişkin, "Bu Meclis'te bir gün Kürt halkına ve Kürt siyasetine, Kürt kadınlarına, Kürt halkına yönelik bir saldırı olduğunda bu Meclis'te herkes elini masaya vurduğunda işte o zaman biz toplumsal barışı inşa etmiş olacağız. Çünkü biz hangi kadına yapılırsa yapılsın, nerede olursa olsun kadınlara yönelik suçların, ırkçı, cinsiyetçi söylemlerin karşısındayız. Burada oturan kadın milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır. Sessiz kalmayın. Buna göz yummayınız. Yeni bir süreçteysek hep beraber bir tutum alarak yeni bir başlangıç yapalım" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ EMİR'DEN BAKAN IŞIKHAN'A ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ: "'PATRONLARIN HÜKÜMETİSİNİZ' DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de asgari ücrete değinerek, "Asgari ücretliyi sürekli enflasyon altında ezim ezim eziyorsunuz. Mehmet Şimşek geleli 29 ay olmuş. İnanırsanız, TÜİK enflasyonu yüzde 164, asgari ücretin artışı ise yüzde 93,9. Yani asgari ücretli yok sayılmış" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin "İşçi kesiminin burada olmaması sorun değil" sözlerini hatırlatan Emir, "İşçiler yanarken orada. Alın teri dökerken orada. Emeği ile çalışırken orada. Bu kölelik düzeninde orada. Ama asgari ücret tespit edilirken, orada olmasalar oluyor. Kim olsun. Yeter ki patronlar olsun. 'Patronların hükümetisiniz' diye boşuna demiyoruz. Bu nedenle bu anlayış yıkılmak zorunda. Artık halkın bütçesini yapmalıyız" dedi.

BAKAN TUNÇ: "BANT ÇÖZÜMLEMELERİ VE BENZERİ İNCELEMELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin şunları kaydetti:

"Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken genelleme yapmamak gerekir. Aksi hâlde bu da sürece zarar veren bir durum olur. Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız. Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor."

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Genel Kuruldaki bütçe maratonunda yarın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9-15'inci maddeleri görüşülecek.