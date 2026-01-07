Adalet Bakanı Tunç'tan 'Tayfun Kahraman' açıklaması: 'Adli Tıp, o rapora göre karar verecek'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen ve cezaevinde MS atağı geçiren şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'a hastanede kortizon tedavisine başlandı.

Tayfun Kahraman, Gezi davası kapsamında 25 Nisan 2022'de "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı.

AYM geçen yıl 31 Temmuz'da ise Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Kasım 2025'te AYM'nin yeniden yargılama kararını uygulamadı ve Kahraman cezaevinde kalmaya devam etti.

20 YILDIR MS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Tayfun Kahraman, 2 Ağustos 2005 tarihinden itibaren kısaca MS edilen "Multipl Skleroz" hastalığı ile mücadele ediyor.

Yakınları, Kahraman'ın MS hastalığının cezaevinde ilerlemeye başladığı söylüyor.

Kahraman, 2 Ocak'ta MS atağı geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KARAR VERECEK

AKP Grup Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman hakkında açıklama yaptı.

Tunç, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek" dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir

İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu...

Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek."