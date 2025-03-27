Adalet Bakanı Tunç’tan ‘bağımsız yargı’ savunması: '51 kişi tutuklandı!'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:54

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:56

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Basın Kuruluşları Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü reddederken, 106 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 51 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Tunç, “Her iki soruşturmada 106 kişiden 51’i tutuklandı” diyerek sürecin tamamen bağımsız yargı tarafından yürütüldüğünü öne sürdü. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturmalara ilişkin tepkiler büyüyor.

"SORUŞTURMA TAMAMEN BAĞIMSIZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirten Tunç, şunları söyledi:

"İstanbul’da uluslararası basın mensuplarıyla "Düşünce ve ifade hürriyetinin güçlendirilmesi için son 23 yılda çok önemli reformları hayata geçirdik.

Geçen hafta aralarında İBB Başkanı’nın da bulunduğu 106 kişi hakkında iki ayrı soruşturma başlatılmıştır.

Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren deliller hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan adli soruşturmayı siyasi saiklerle yürütülen bir soruşturma gibi göstermeye çalıştırmışlardır. Adli soruşturmayı sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalıştırmışlardır. Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütmektedir. Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, adli makamlardır.

Yargı huzurunda savunma yapmak herkes için bir haktır.

Soruşturmanın gizliliği ortadan kaldırıldığında sonuç kamuoyu tarafından görülecektir."