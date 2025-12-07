Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'uzlaşma başarı oranını' açıkladı: Rakamları paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017’den bugüne kadar müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488’inin uzlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Başarı oranının yüzde 83’e çıktığını duyuran Bakan Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

"BAŞARI ORANIMIZI YÜZDE 83’E ÇIKARDIK"

Bakan tunç sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

"Ceza Muhakemesi sistemimize kazandırdığımız uzlaştırma müessesesi ile uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz.

Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017’den bugüne kadar;

Müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın

2 milyon 2 bin 488’ini uzlaşma ile sonuçlandırdık.

Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83’e çıkardık.

Adalet Bakanlığı olarak, #TürkiyeYüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."