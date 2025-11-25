Adalet Bakanlığı bütçesi tartışmalarla başladı... Bakandan CHP'li milletvekiline: 'Şovu kes!'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyon toplantısı başlamadan önce CHP grubu salona temsili hücreler kurdu. Hücrelerin birinde başta CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu bulunan CHP belediye başkanları yer aldı. Diğerinde ise avukatları temsil eden bir manken konuldu. Hücrelerin üstünde beyaz torosu simgeleyen beyaz oyuncak arabalar yer aldı.

"17 MİLYON OY BU KAFESTE"

Eylemlerine yönelik basına açıklamalarda bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; "Bugün milletvekillerimiz olmayan adaleti burada vurgulayacaklar. FETÖ ve AKP işbirliğiyle yürütülen kupas davalarını gördü, yeni bir darbe daha gördük. Bakın değerli arkadaşlar bu kafeste sadece belediye başkanlarımız yok. Sadece Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek yok. Bu kafesin 30 milyon nüfusun 17 milyon oyu var. Milletin iradesi hapis, bu sandıkta sadece belediye başkanlarımız değil; sırf akraba, baldız, bacanak, şoför, özel kalem olduğu için insanlar bu sandığın içinde. Bu Türkiye'nin resmidir. Bu sandığın sebebi 31 Mart 2024 seçimleridir" dedi.

"DARBEYLE SONUÇ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Maalesef sandıklar sonuç alamayanlar. Darbeyle bir sonucu almaya çalışıyorlar" diyen Ağbaba; "Koca koca belediye başkanlarımıza cezaevine attılar. Neymiş kaçma şüphesi varmış. Adam Cumhurbaşkanı Adayı. Neyin kaçma şüphesi?Türkiye'de bir büyük yargı cinayeti işleniyor. Bunu Türkiye'de görüyor, dünya da? Görmeyenlere de bugün göstereceğiz. değerli arkadaşlar bir başka mesele bakın bir başka mesele" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na yönelik süren yargı sürecine de değinen Ağbaba, "Ahmak davasından sonuç alamayacağını gördüler. Diploma davasına milletimiz inanmadı. Yolsuzluk davasına kimse inanmadı. Sonuçta diplomaya kimse inanmadı. Son çare casus yaptılar, buna da kimse inanmıyor" diye konuştu.

"CUNTA ELİYLE SİYASET DİZAYNI"

Ağbaba, "Yargı eliyle bir büyük cinayetle Türkiye karşı karşıya arkadaşlar. Bugün onları konuşacağız" eleştirisinde bulundu. Ağbaba'nın ardından konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da "Biz bugün olmayan adaletin bütçesini konuşacağız. Biz iktidarın gücünü arkasına alarak yargı içerisinde bir cunta yaratıp o cunta eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan aklın Türkiye'ye nelere mal olduğunu paylaşacağız" diye konuştu.

"SİZ GELİNCE ÖYLE YAPARSINIZ"

Muhalif milletvekilleri, bakanlığın bürokratları arasında kadın bürokrat olmamasını "Şu eşitliği bir sağlayın artık" sözleriyle eleştirdi. Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, eleştirilere "Siz gelince öyle yaparsınız" diye yanıt verdi. Komisyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasına geçilmeden Ağbaba söz hakkı aldı. Türkiye İnsan Haklar Kurulu Başkanı Fahrettin Altun'un olmamasını eleştirerek, "Bu komisyona bir hakarettir" dedi.

"ŞOV YAPMAYIN"

CHP Kadın Kolları Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kadınlardan kendilerine gönderilen "kadına şiddet" kapsamındaki siyah mektupları bakana vermek istemesi komisyonda gerginliği arttırdı. Kaya'nın bakan konuşmaya başlarken önüne geçmesi ve mektupları vermek istemesi bakanla aralarında tartışmaya neden oldu. Kaya'ya karşı Bakan Tunç, "Şov yapmayın kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız. Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadelede biz en ön saftayız” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA ARAYLA SONLANDIRILDI

Kaya ile Bakan Tunç arasında yaşanan tartışmayı Komisyon Başkanı Muş tarafından sonlandırıldı. Bakanın konuşmasına geçilmeden önce komisyona ara verildi. Verilen aranın ardından Muş, Bakan Tunç'un sözünün kesilmemesini istedi. Bakanın konuşmasına geçildi.