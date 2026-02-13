Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde dikkat çeken kare: 'Akın Gürlek'in arkasında bir Sulh Ceza Hakimi duruyor...'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Devir teslim töreninde sözü ilk alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli işler yaptığını söyleyen Tunç, Gürlek'in Adalet Bakanı olarak da bunu devam ettireceğine inandığını vurguladı.

"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyleyerek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum. Hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP'Lİ TEZCAN O İSME DİKKAT ÇEKTİ: ORADA KÜRSÜ HAKİMİNİN NE İŞİ VAR?

CHP Aydın Milletvekili ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan, Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde bir kareye dikkat çekti.

X hesabında bir paylaşım yapan Tezcan, "Akın Gürlek’in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir Sulh Ceza Hakimi duruyor. Adı B. T." diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tezcan, "Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var. Orada kürsü hakiminin ne işi var?" dedi.

Bülent Tezcan'ın paylaşımı şöyle:

"Akın Gürlek’in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir Sulh Ceza Hakimi duruyor.

Adı B. T. Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var.

Orada kürsü hakiminin ne işi var?

Tutuklamaların hakim kararıyla değil savcı emriyle yapıldığının fotoğrafını vererek “yeni dönemin başlangıcı daha pervasız olacak” mesajı mı veriyorsunuz?

Daha fazla nasıl pervasız olacaksınız?

Adaletin katilinin adalet bakanı yapıldığı bu yeni dönemin çirkin fotoğrafına karşı “önce adalet, önce hürriyet” mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!"

Editör notu: Bülent Tezcan'ın paylaşımda ismini açık yazdığı hakimin adı, tarafımızca kodlanmıştır.