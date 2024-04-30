Adalet için AYM’ye başvurdular
Adana’da eşinin yeğenleri olan Tuğçe Y. (23), E.Y. (12) ve S.Y’ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 26 yıl ceza alan H.İ. (48), geçen ay Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada beraat etti.
Karara tepki gösteren aile, Anayasa
Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
Cumhuriyet konuya ilişkin ailenin
avukatı Abdurrahman Savaş
ve Tuğçe Y. ile konuştu. Hukuki
sürece ilişkin bilgi veren avukat
Savaş, “Sanık hakkında ‘detaylı
anlatımlara karşı sadece soyut
mağdur anlatımları vardır’ beraat
verildi. İlk derece mahkemesinden
26 yıl ceza almış sanık hakkında
beraat kararı verildi. Şimdi netice
olarak biz de olağanüstü kanun
yolu olarak Anayasa Mahkemesi’ne
başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarını anlatan Tuğçe Y.,
“26 yıl hapis cezasının kararını
bozdular. Bir delil yetersizliği
söz konusu olmuş olsaydı bence
kendi fikrimce zaten o 26 yıl
hapis cezasını almazdı. Mesela
bana yapılan taciz boyutundan
düşürülüp sarkıntılık boyutundan
nitelendirildi” dedi.
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