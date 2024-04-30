Adalet için AYM’ye başvurdular

Adana’da eşinin yeğenleri olan Tuğçe Y. (23), E.Y. (12) ve S.Y’ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 26 yıl ceza alan H.İ. (48), geçen ay Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada beraat etti.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00
Adalet için AYM’ye başvurdular
Abone Ol google-news

Karara tepki gösteren aile, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Cumhuriyet konuya ilişkin ailenin avukatı Abdurrahman Savaş ve Tuğçe Y. ile konuştu. Hukuki sürece ilişkin bilgi veren avukat Savaş, “Sanık hakkında ‘detaylı anlatımlara karşı sadece soyut mağdur anlatımları vardır’ beraat verildi. İlk derece mahkemesinden 26 yıl ceza almış sanık hakkında beraat kararı verildi. Şimdi netice olarak biz de olağanüstü kanun yolu olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan Tuğçe Y., “26 yıl hapis cezasının kararını bozdular. Bir delil yetersizliği söz konusu olmuş olsaydı bence kendi fikrimce zaten o 26 yıl hapis cezasını almazdı. Mesela bana yapılan taciz boyutundan düşürülüp sarkıntılık boyutundan nitelendirildi” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü

Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldürdü
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı

Bahar 11. bölüm fragmanı yayımlandı: Rengin, Bahar’a Parla’yı söylüyor! Bahar 11. bölüm 1. fragmanı
Titanik'teki 'en zengin' yolcunun altın saati satıldı

Titanik'teki 'en zengin' yolcunun altın saati satıldı
Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı

Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı
AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e

AKP yasakladı, DİSK anayasayı hatırlattı: 1 Mayıs'ta Taksim'e
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!