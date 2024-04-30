Adalet için AYM’ye başvurdular

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Karara tepki gösteren aile, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Cumhuriyet konuya ilişkin ailenin avukatı Abdurrahman Savaş ve Tuğçe Y. ile konuştu. Hukuki sürece ilişkin bilgi veren avukat Savaş, “Sanık hakkında ‘detaylı anlatımlara karşı sadece soyut mağdur anlatımları vardır’ beraat verildi. İlk derece mahkemesinden 26 yıl ceza almış sanık hakkında beraat kararı verildi. Şimdi netice olarak biz de olağanüstü kanun yolu olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyoruz” ifadelerini kullandı.



Yaşadıklarını anlatan Tuğçe Y., “26 yıl hapis cezasının kararını bozdular. Bir delil yetersizliği söz konusu olmuş olsaydı bence kendi fikrimce zaten o 26 yıl hapis cezasını almazdı. Mesela bana yapılan taciz boyutundan düşürülüp sarkıntılık boyutundan nitelendirildi” dedi.

