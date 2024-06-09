Adalet nöbeti yapıldı! Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması İstanbul’da protesto edildi: 'Belediyeleri geri alana kadar mücadele edeceğiz'
Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması İstanbul'da protesto edildi. Yurttaşlar kararı protesto etmek için adalet nöbeti başlattı.
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari
Belediyesi’ne kayyum atanması kararını protesto etmek için adalet nöbeti
başlattı.
Bugün, Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar,
"Kayyum defol" yazılı tişörtler giyerek nöbete katıldı.
“KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ”
Burada toplanan grup, "Kayyum gidecek biz kalacağız"
sloganları attı.
DEM Parti İstanbul İl Eş başkanı Gonca Yangöz, "Bu
iktidarın kayyum uygulamalarını ve bu kararları asla kabul etmediğimizi bir kez
daha buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Kazandığımız bütün belediyeleri geri
alana kadar bu mücadeleye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.
Eylem konuşmaların ardından sonlanırken, her gün Şişhane
Meydanı’nda saat 19.00'de adalet nöbeti tutulacağı belirtildi.
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