Adalet nöbeti yapıldı! Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması İstanbul’da protesto edildi: 'Belediyeleri geri alana kadar mücadele edeceğiz'

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması İstanbul'da protesto edildi. Yurttaşlar kararı protesto etmek için adalet nöbeti başlattı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:48
Adalet nöbeti yapıldı! Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması İstanbul’da protesto edildi: 'Belediyeleri geri alana kadar mücadele edeceğiz'
Abone Ol google-news

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararını protesto etmek için adalet nöbeti başlattı.

Bugün, Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar, "Kayyum defol" yazılı tişörtler giyerek nöbete katıldı.

“KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ”

Burada toplanan grup, "Kayyum gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

DEM Parti İstanbul İl Eş başkanı Gonca Yangöz, "Bu iktidarın kayyum uygulamalarını ve bu kararları asla kabul etmediğimizi bir kez daha buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Kazandığımız bütün belediyeleri geri alana kadar bu mücadeleye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Eylem konuşmaların ardından sonlanırken, her gün Şişhane Meydanı’nda saat 19.00'de adalet nöbeti tutulacağı belirtildi.



kayyum haberleri

İlgili Haberler

MHP'li Cem Kaya'dan dikkat çeken kayyum iddiası: 'İki belediye başkanı daha görevden alınacak'

MHP'li Cem Kaya'dan dikkat çeken kayyum iddiası: 'İki belediye başkanı daha görevden alınacak'
İstanbul'da 'kayyum' protestosu: 'Darbelere karşı yan yana olma zamanıdır'

İstanbul'da 'kayyum' protestosu: 'Darbelere karşı yan yana olma zamanıdır'
DEM Parti, 13 Haziran’da Hakkari’de, 14 Haziran'da Mersin'de kayyuma karşı miting yapacak

DEM Parti, 13 Haziran’da Hakkari’de, 14 Haziran'da Mersin'de kayyuma karşı miting yapacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler