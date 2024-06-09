Adalet nöbeti yapıldı! Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması İstanbul’da protesto edildi: 'Belediyeleri geri alana kadar mücadele edeceğiz'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:48

Güncelleme: 09.06.2024 - 19:48

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararını protesto etmek için adalet nöbeti başlattı.

Bugün, Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar, "Kayyum defol" yazılı tişörtler giyerek nöbete katıldı.

“KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ”

Burada toplanan grup, "Kayyum gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

DEM Parti İstanbul İl Eş başkanı Gonca Yangöz, "Bu iktidarın kayyum uygulamalarını ve bu kararları asla kabul etmediğimizi bir kez daha buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Kazandığımız bütün belediyeleri geri alana kadar bu mücadeleye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Eylem konuşmaların ardından sonlanırken, her gün Şişhane Meydanı’nda saat 19.00'de adalet nöbeti tutulacağı belirtildi.