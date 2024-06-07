MHP'li Cem Kaya'dan dikkat çeken kayyum iddiası: 'İki belediye başkanı daha görevden alınacak'
MHP'li avukat Cem Kaya, katıldığı TV100 yayınında, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağını öne sürdü.
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alınarak yerine kayyum atandı. MHP'li Cem Kaya iki belediye başkanının daha görevden alınarak yerine kayyum atanacağını ortaya attı.
Kaya'nın iddiaları şöyle:
"Bir öngörü olsun Van Büyükşehir Belediye Başkanı da görevden alınacak' diyen Cem Kaya, 'çünkü hukukla konuşuyorum, Yargıtay kararı geliyor dedi. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Abdullah Zeydan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun topa taca attığını ve Yargıtay kararını bekleyelim dediğine vurgu yapan Cem Kaya, 'hadi geliyor Yargıtay kararı. Göreceğiz Van'da. Mardin'de Ahmet Türk için de geliyor. O da 20 yıl ceza aldı."
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