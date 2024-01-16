Adalette çifte standart! Öcalan’ın TRT’ye çıkması ‘ifade özgürlüğü’ sayılırken, Yanardağ’a ceza verildi
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile kardeşi Osman Öcalan’ın açıklamalarının basında dolaşıma sokulmasının “ifade özgürlüğü” kapsamına alınması çifte standartı gündeme getirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana kırmızı bültenle aranan ancak seçim öncesi TRT ekranlarına çıkarılan Osman Öcalan’la ilgili tartışmalar devam ederken konuyla ilgili suç duyurusuna ilişkin karar verdi.
Şikâyete
ilişkin konu hakkında
soruşturmaya yer
olmadığını belirten
savcılık, Osman
Öcalan’ın TRT’ye
çıkarılması ve Abdullah
Öcalan’ın mektubunun
Anadolu Ajansı’ndan (AA)
servis edilmesinin, ifade
özgürlüğü ve basının
haber verme özgürlüğü
kapsamında kaldığını
söyleyerek AA ve
TRT’nin yaptıklarının
“basın özgürlüğü”
olduğunu savundu.
BAĞLAMINDAN KOPARILDI
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile kardeşi Osman Öcalan’ın açıklamalarının basında dolaşıma sokulmasının “ifade özgürlüğü” kapsamına alınması çifte standartı gündeme getirdi.
Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan ile ilgili yorumlarının bağlamından koparılarak hakkında soruşturma açılması tekrar gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yanardağ’ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023’te yayınlanan programdaki açıklamalarının “PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek” nitelikte bulunduğu belirtilmişti.
İddianamede, Yanardağ “basın yoluyla suçu ve suçluyu övme” ile “basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmıştı.
Yanardağ’a 2 yıl 6 ay hapis cezası veren
mahkeme daha sonra tahliye kararı vermişti.
Yanardağ 101 gün tutuklu olarak hapis
yatmıştı. Yanardağ, “Eğer bu yargılamadan
bir ceza çıkarsa bundan sonraki düşünce
özgürlüklerine esaslı bir sınır konulmuş
olacaktır’’ ifadelerini kullanmıştı.
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