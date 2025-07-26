Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Geçer'den tutuklu Zeydan Karalar'a ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Başkan Zeydan Karalar’ı Silivri’de ziyaret etti.

"SAĞLIĞI ÇOK İYİ, MORALİ YÜKSEK"

Başkan Vekili Güngör Geçer, ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Silivri’de Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ı ziyaret ettim. Sağlığı çok iyi, morali yüksek. Adana’yı ve Adanalıları çok özlediğini söyledi. Her bir hemşehrisine sevgilerini ve selamlarını iletmemi istedi.

Adana’nın sokaklarında, halkıyla omuz omuza olacağı günlerin en kısa sürede geleceğine olan inancını bir kez daha yineledi. Hepimiz o güzel günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz."