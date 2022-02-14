Adana'da 15 Şubat öncesi terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanıp, Türkiye getirilişinin yıl dönümü öncesi Adana genelinde şafak operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümü öncesi güvenlik önlemlerini artıran Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takiple PKK propagandası yapanları tespit etti.
Harekete geçen TEM ekipleri, çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.
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