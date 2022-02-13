Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması

13 Şubat 2022 Pazar, 13:23

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ilk kez dün akşam bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine gerçekleşen 6 muhalefet parti liderinin tarihi zirvesi, Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı. Toplantı 5 saat 15 dakika sürerken, 6 lider ilk kez yan yana poz verdi.



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerine çalışıldığı belirtilirken, liderlerin 28 Şubat'ta yapılacak ortak açıklamayla mutabakat metnini kamuoyu ile paylaşayacağı belirtildi.

Toplantının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, masada HDP'nin olmamasına ilişkin tepki gösterildi.

"HDP'Yİ YOK SAYMIYORUZ"

Konuyla ilgili Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı" diye konuştu.

Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü görüşmemizde zirveden çok memnun kaldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Altı parti genel başkanının bir araya gelip yüz yüze ülke ve dünya sorunlarını konuşmalarını çok değerli buluyorum. Bu yönüyle siyasi tarihimiz bakımından bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Bir araya geldik ve Türkiye’yi bu koşullardan nasıl çıkarırız diye konuştuk. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için, demokrasiyi, insan haklarını, eşitliği hayata geçirmek, ekonomik sorunları çözmek üzere yola çıktık. Bir görüş ayrılığımız yok. Bundan sonra da böyle çalışacağız yine bir araya geleceğiz. Bir program etrafında çalışacağız”

Kılıçdaroğlu’na, zirveye HDP’nin neden davet edilmediği yolunda eleştirileri anımsattım, “Bu masada HDP de olmalıydı, HDP yok sayılıyor” yorumlarını aktardım ve görüşlerini sordum. Şu yanıtı verdi:

“HDP’yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok”

'28 ŞUBAT’I ÖZELLİKLE SEÇMEDİK'

Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki toplantının 28 Şubat’ta yapılacak olmasının özel bir anlamı olup olmadığını, geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle veya CHP’nin helalleşme çağrısıyla ilgisi bulunup bulunmadığını sordum. Şu yanıtı verdi:

“Hayır, özellikle 28 Şubat olsun diye bir düşüncemiz olmadı. Çalışmamızı mümkün olduğu kadar zaman yitirmeden yürütmek istiyoruz. Bir sonraki toplantı için hazırlıklar yapılması gerekiyor. O açıdan mümkün olan en uygun zamanı belirledik. Yoksa bir hafta sonraya Mart başına da bırakabilirdik. Ama hazırlıkların o güne yetişebileceği düşünüldüğü için 28 Şubat olarak belirledik"

TOPLANTI GENİŞ OLACAK

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat toplantısının altı genel başkanın dışında başka katılımcıları olacağını belirterek şu bilgiyi verdi:

“28 Şubat’ta sadece altı genel başkan olmayacak. Daha geniş bir toplantı olacak. Bizim için meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok önemli. O nedenle toplantıya meslek kuruluşları, barolar, sendikalar da katılacak. Sonra genel başkanlarla hep birlikte kamuoyuna açıklama yapacağız”

'ADAYLIK KONUŞULMADI'

CHP Lideri’ne zirvede muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda görüş alış verişinde bulunup bulunulmadığını da sordum.

Kılıçdaroğlu, “Hayır. Hiç gündeme gelmedi, konusu açılmadı. Biz ilkeler ve Türkiye’nin sorunları ile çözüm yolları üzerinde konuştuk” yanıtını verdi.

'BÜYÜK MİLLET İTTİFAKI'

Altı liderin toplantısı sürerken Ankara kulislerine Millet İttifakı’nın büyüdüğü bu nedenle ittifakın “Büyük Millet İttifakı” olarak anılacağı yönünde duyumlar geliyordu.

Kılıçdaroğlu’na bu duyumları anımsatarak, “Millet İttifakı bundan böyle Büyük Millet İttifakı olarak mı isimlendirilecek” sorusunu yönelttim. Şu yanıtı verdi:

“Biz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını yürüten altı parti olarak bir araya geldik. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ile Gelecek ve DEVA partileri. O nedenle henüz erken. Millet İttifakı büyüdü veya küçüldü demek için erken olduğunu düşünüyorum. Önemli olan Türkiye’yi bugünkü koşullardan çıkarmak üzere bir yola çıkılmış olmasıdır. Bu çok değerlidir. Seçim yaklaşınca bu konular da konuşulur"