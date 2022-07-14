Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz İ.M.İ, R.T, M.Ş.K. ve M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
'ÇAY BULUŞMASI' ADI ALTINDA TOPLANTILAR
İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde, kentte terör örgütü El Kaide'ye katılımı arttırmak adına merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde "çay buluşması" adı altında örgütsel toplantılar yaptıkları anlatıldı.
Sanıkların El Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod adı kullandıkları, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları ve terör örgütü adına kentte aktif faaliyet yürüttükleri dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.
İddianamede ifadesine yer verilen tutuksuz sanıklar İ.M.İ, R.T, M.Ş.K. ve M.B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı