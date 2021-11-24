Adana’da kadın cinayeti: Apartman bahçesinde bulundu

24 Kasım 2021 Çarşamba, 05:12

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadın için olay yerine sağlık ekiplerinin sevkini istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada da müdahale edilen kadın, hayatını kaybetti.

Yapılan kontrollerde kadının ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının hareketsiz olarak bulunduğu apartmanın bodrumunda zaman zaman uyuşturucu madde kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine bodrumda inceleme yapan ekipler, uyuşturucu alımında kullanılan malzemeler, öldürülen kadına ait olduğu değerlendirilen kan lekesi ve boş kovan buldu.

Polis ekipleri, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.