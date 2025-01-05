Adana’daki TOKİ evlerinde altyapı sorunları ve doğalgaz kesintileri yaşanıyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en az 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da mağdurlara verilen TOKİ evleri yurttaşları bir kez daha mağdur etti. Binaları yıkılan hak sahiplerine verilen TOKİ evleri yurttaşlara yeni bir sorun kapısı yarattı. Çukurova ilçesi Şambayadı TOKİ Konutları’nda bazı blokların zeminlerinde kayma gözlemlenirken altyapı sorunları nedeniyle ana su borularında sık sık patlamalar ve doğalgaz kesintileri yaşanıyor. Öte yandan yağış sonrası bazı dairelerde dış cepheden kaynaklı su sızıntıları meydana geldi.

Adana Tutar Sitesi’nde babasını kaybeden ve enkazdan ağır yaralı olarak kurtulan Didem Ercan konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. TOKİ evlerinin, yıkılan evleriyle kıyaslanmayacak ölçüde merkezin dışına kaldığına dikkat çeken Ercan, “Zaten bu nedenle birçok depremzede, o evlere geçmek yerine merkezde kiralık ev tutmak zorunda kaldı” dedi. “Biz evimizi TOKİ’ye güvenip kiraya verdik. Ancak bizim gibi kişiler kiracılarına mağdur olurken o evlere geçmek zorunda kalanlar ise doğrudan mağdur oluyor” ifadelerini kullanan Ercan, yetkililere sorunların kalıcı biçimde çözülmesi için çağrıda bulundu.