Adana’dan sonra Diyarbakır’da da Hizbullah’ın ölen isimleri için etkinlik düzenlediler: ‘Şehit’ diyerek andılar...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2024 - 04:00

Hizbullah’ın faaliyetleri Türkiye’nin dört bir yanında arttı. Hizbullah, Filistin’in Gazze kentinde yaşananları protesto etmek amacıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başta olmak üzere, Hizbullah’a yakın medrese ve kurumlarla yürüyüşler düzenlemesiyle dikkat çekmişti. Bunun yanı sıra, Hizbullah’a yakın Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu’nun 17 Şubat’ta Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde Hizbullah’ın yaşamını yitiren üyelerini andığı öğrenildi.

Mustazaflar Cemiyeti ve Şehitler Kervanı Platformu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen etkinlikte Hizbullah’ın Cizre imamı olarak bilinen, medrese faaliyetleriyle örgüte eleman temininde bulunan ve 1992’de öldürülen Muhammed Zeki Atak anılan isimlerden biri oldu. Bunun yanı sıra, “Tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” amacıyla kapatılan İhya-Der’in yerine açılan Yeni İhya Der’in öldürülen eski başkanı Aytaç Baran da anıldı.

İSKİLİPLİ ATIF’I DA ANDILAR

Örgütün Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyetlerini yürüten ve 1990’da öldürülen Gıyaseddin Barlak da anılan isimlerden oldu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliyecilere hakaret eden ve vatana ihanet nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf da şehit olarak anıldı.

Anma etkinliğine HÜDA PAR Diyarbakır Çınar Belediye başkan adayı Vedat Turgut ile HÜDA PAR Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cengiz Aydın’da konuşmacı olarak katıldı.

Mustazaflar Cemiyeti, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 2010’da feshedilen, 2012’de de Yargıtay’ca kapatılan Mustazaf-Der’in devamı olarak biliniyor. Şehitler Kervanı Platformu da Hizbullah’ın yaşamını yitiren militanlarını anmasıyla biliniyor. Ayrıca Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki örgütlenmesi olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platforumu’nun önceki gün Adana’da aynı anma programını gerçekleştirdiği öğrenildi.

