‘Aday olma derdim yok’ diyen Erdoğan’a CHP’den ilk yanıt: ‘ Zaten aday olamazsın’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yeniden aday olma ya da seçilme derdim yok" sözleri gündem olan Erdoğan'a CHP'den ilk yanıt Ali Mahir Başarır'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için gittiği Macaristan dönüşünde, uçakta gazetecilere konuştu. Erken seçime bir kez daha kapıyı kapatan Erdoğan "Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz." ifadelerini kullandı.
"YENİDEN ADAY OLMA YA DA SEÇİLME DERDİM YOK"
Erdoğan anayasa ve adaylık sözlerine dair de son derece dikkat çeken ifadelerde bulundu. Bütün meselenin CHP'nin yeni anayasada AKP'ye destek verip vermeyeceği yorumunda bulunan Erdoğan, ilk dört madde ile ilgili AKP'nin bir sorunu olmadığını, kendisinin de yeniden aday olma ya da seçilme derdinin olmadığını ifade etti:
"Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. "
CHP'DEN İLK TEPKİ: SEN ADAY OLAMAZSIN ZATEN
Erdoğan'ın sözlerine CHP'den ilk tepki grup başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır cevabında Erdoğan'ın kendi yaptığı anayasaya göre zaten aday olamayacağını, Kasım ayında erken seçime gitmiyorsa adaylık yolunun kapalı olduğunu ve yeni anayasayı da AKP'nin değil, CHP'nin bir sonraki seçimde iktidar olmasının ardından mecliste yapacağını ifade etti:
- “Sen zaten bir daha aday olmayacağım’ diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik?
- Gelin bu kasımda bir seçimim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir. Dedik. E buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın.
- Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu partide, bu, bu mecliste yapacak.
- Ama ülkenin itibarını düşünüyorsan yargı bağımsızlığını getireceksin. Şeffaflığı getireceksin. Şu parlamentoyu güçlü kılacaksın, denetimi güçlendireceksin. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gideceksin. İtibarı buradan kaybediyoruz.
- Bunlar lafla da olmuyor. Ama son olarak yine söylüyorum.
- Anayasaya göre aday olamazsın. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek, sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak.
- Bakalım kim haklı, kim haksız. Kim güçlü, kim güçsüz. Silivrililer mi haklı? Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin buna.