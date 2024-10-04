‘Adaylık ve yasak’ tartışmaları sonrası partiden ‘Altılı masa hatalarını yapmayacağız’ mesajı verildi:

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili devam eden “siyasi yasak” tartışmalarına ilişkin “İktidar konuyu gündemde tutarak parti içini karıştırmak, ekonomik krizi ve gerçek sorunları gölgelemek istiyor. Biz altılı masa döneminin hatalarını yapıp bunlara kapılmayacağız” diyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun parti içinde gündem bile olmadığını söyleyen kurmaylar “Ekrem Bey ve Mansur Bey üstünden kavga göstermeye çalışıyorlar. Oysa parti içinde böyle bir gündemimiz bile yok ve artık soruları yanıtlamak bile istemiyoruz. Bizim artık o dönemin hatalarını yapma lüksümüz yok” vurgusunu yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İktidarın dava üzerinden CHP’de bir karışıklık çıkartmak istediğini söyleyen Özel, “Böyle bir kararın alınmaması lazım. Alındığı takdirde zaten o anda yargı aşaması var. O davayla ilgili kanaatim bir şey yok. Sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum. Bence siyasi yasak istinafta onanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. ‘Acaba Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek mi, cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi, olamazsa kim olacak, olursa o mu olacak?’ tartışmasının içinde bizi tutmaya çalışan bir akıl var, bu oyuna gelmeyelim” dedi.

‘KAVGA’ CANLI TUTULUYOR

Siyasi yasak konusu gündemde tutuldukça “CHP’de kavga” haberlerinin de sürdürüleceğini söyleyen parti kurmayları, “Partinin içinde hiçbir şekilde böyle bir gündem yok. Ama yasak üzerinden kavga haberleri canlı tutuluyor. Bu nedenle dava süreci de uzatılmak istenecektir. Çünkü bazen parti içinden bile iki belediye başkanının adı üzerinden bu kavgaya malzeme verenler oluyor. Konu adaylığa çekiliyor. Ama genel başkanımız çıkıyor, aday olmadığını söylüyor. Ekrem Bey de Mansur Bey de bu konuda bir tartışma olmadığını söylüyor. Ancak adaylık konusu siyasi yasak gibi meselelerle haberleştirilmeye ve tartışılmaya devam ediyor. Çünkü bu haberlerin tıklanma oranı, beğeni oranı yüksek. Ancak parti içinde, gerçekte hiçbir karşılığı yok ve artık bu soruları yanıtlamak bile istemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Partide bu konuda yönetimi eleştiren isimler ise “‘İmamoğlu mu Yavaş mı?’ kavgasına yönetim içinden de malzeme veriliyor. Tüzük kurultayında konuşmalar üzerinden yaşanan gibi hatalar yapılıyor ve böylece günlük krizler çıkıyor” yorumunda bulundu.

‘BİRİNCİ PARTİ OLMAZSAK İSTİFA EDECEĞİM’



“İktidar olan genel başkan olmak istiyorum” diyen Özel, “İktidar olmazsam istifa ederim” ifadelerini kullandı.

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak davasının istinafta onanacağını ama Yargıtay aşamasının kalacağını beklediğini söyledi. Özel, Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah” sözleri ve tokalaşmasına ilişkin, “Bahçeli’nin dört gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş’in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Devlet Bey gördüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP’ye kalmasın” ifadelerini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sadece halk için ayağa kalkarız” eleştirisinin sorulması üzerine Özel, “Ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm” dedi.