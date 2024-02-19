Adaylıktan çekilmişti... Başak Demirtaş’tan 'İstanbul' mesajı

Olası İstanbul adaylığı tartışma konusu olan ve son olarak adaylıktan çekildiğini açıklayan Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:41
Adaylıktan çekilmişti... Başak Demirtaş’tan 'İstanbul' mesajı
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Başak Demirtaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye başarılar diledi.

Demirtaş, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adayların en güçlü şekilde destekleneceğine inandığını belirtti.

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Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Partimizin İstanbul adayları, değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı! DEM DEMA ME YE!"

NE OLMUŞTU?

Yerel seçim mesajlarının ardından DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı tartışma konusu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul için aday olmayacağını duyurmuş, partinin İstanbul adayları ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni olarak açıklanmıştı.


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