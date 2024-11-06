ADD Başkanı Bozkurt Buca'da Atatürk afişine yapılan saldırıya tepki gösterdi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.11.2024 - 04:00

İzmir Buca Belediyesi’nin, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla kentin caddelerine yerleştirdiği afişlere kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin ifadeler yazıldı. Olaya tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt gazetemize açıklamalarda bulundu. Bozkurt, “Bu tür olaylar ne ilk ne de son olacak. Ülkeyi yönetenler tarafından desteklenen bir ortamda bu tür saygısızlıkların artarak devam etmesi maalesef kaçınılmaz hale geldi. Son olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki Anıtkabir’deki saygısızlıklar, bunun en çarpıcı örneklerindendir. Anıtkabir, Atatürk’e ve tüm şehitlerimize saygı duyulan bir yerdir. Burada broşür dağıtılmaz, siyasi sloganlar atılmaz. Bu tür durumlar görmezden geliniyor, hatta göz yumuluyor. Ülkemizi ve çocuklarımızı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız” diye konuştu.

BELEDİYE KALDIRDI

Afişleri hızla kaldıran Buca Belediyesi’nde başkan Görkem Duman ise ilçede bu tür provokasyonlara asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak “Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan bu alçakça saygısızlığın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çirkinliği işleyenlerin kamera kayıtlarından bulunması ve yargı önünde hesap vermeleri için gerekeni yapacağız. Bucalıların kalbinde Atatürk’ün yeri sonsuzdur” diye konuştu. Buca Belediyesi’nden yapılan açıklama kaldırılan afişlerin yerine yenilerinin asılacağı belirtildi.