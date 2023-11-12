ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: Laiklik olmadan demokrasi olmaz
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk devrimlerini anlattı. Bozkurt, “Laik bir cumhuriyet değilseniz ne demokratik ne sosyal devlet ne de hukuk devleti olabilirsiniz” dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Cumhuriyetin 100. yılında laik Cumhuriyeti anlattı. Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenen “100. Yılda Laik Cumhuriyet” başlıklı söyleşiye Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) katıldı.
Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada eşsiz bir konumda olduğunu belirterek, “Bizim Cumhuriyetimiz, çok farklı bir Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk Samsun’dan yola çıkarken, laik bir devlet yapısı üzerine bina etmek üzere hazırlanmış. Özellikle son 70 yılında Cumhuriyetin laik, demokratik, sosyal devlet olma ve hukuk devleti olma özelliğinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını gördük. Laik bir cumhuriyet değilseniz ne demokratik ne sosyal devlet ne de hukuk devleti olabilirsiniz. Hiçbir din devletinde laiklik yoktur. Dolayısıyla hukuk devleti olma özelliği de yoktur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan
ADD, Genel Başkan Bozkurt
başkanlığındaki heyetle dün
Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün
bedenen aramızdan
ayrılışının 85. yıldönümü
nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret
etti.
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