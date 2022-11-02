ADD'den müftü Ömer Can hakkında suç duyurusu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

Cumhuriyet; daha önce “cennet müjdesi” mesajı ile tepki çeken Yalvaç İlçe Müftüsü Ömer Can’ın, “Reis, yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” mesajını paylaştığını gündeme getirdi.

ADD’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşması’nı ‘zulüm’ olarak nitelendiren, ulusumuzun değişmez önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘put’ diyen, ona sonsuz sevgi ve saygı duyan vatandaşlarımızı da ‘puta tapanlar’ olarak betimleyen, böylelikle Atatürk’e, tarihimize ve milletimize ağır hakaret eden, üstelik devlet memuru sıfatı taşıyan Yalvaç Müftüsü’nün bu hadsiz ve haksız beyanı asla kabul edilemez, müeyyidesiz bırakılamaz” denildi.