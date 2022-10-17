Vali ve müftü de patlamanın olduğu maden ocağını ziyaret etmiş!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 18:11

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde “grizu patlaması” meydana geldi.

Sayıştay’ın TTK Amasra Müessesi hakkında 2017 ve 2019 yılında hazırladığı raporlar da yaşanan facianın ‘göz göre göre’ geldiğini gösterdi. Yaşanan faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 madencimize mezar olan maden ocağı için “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

AİLELERDEN İHMAL İDDİASI

Yaşamlarını kaybeden madenciler toprağa verilirken, acılı ailelerden Rahman Özçelik’in ablası Erdoğan’a, “Kardeşim 10-15 gün önce ‘Burada gaz kaçağı var’ demiş. ‘Bizi yakında patlatacaklar’ demiş. Nasıl ihmal oldu? ‘Patlatacaklar bizi burada’ demiş. 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu” diye seslendi. Erdoğan bu soruya yanıt vermeden “Cümleten başımız sağ olsun” diyerek bölgeden ayrıldı.

Yaşamını yitiren madenci Şaban Yıldırım’ın eşi Sena Yıldırım ise “İhmal var, yüzde 100 ihmal var. Bana, hava temas sisteminin kötü olduğunu; 20 günde biteceğini, belki bitemeyeceğini, daha uzun sürebileceğini söylüyordu, tamir edilmesinin. Tüm işçilerin çıkacağını yani. Hatta izin konusunda ‘Belki parasız izin bile olabilir’ demişler. Ölmeden beş gün önce de zaten gaz konusunu konuştu. ‘Bir metan gazı var gibi gözüküyor’ dedi. Tek diyebileceğim bu” ifadelerini kullandı.

VALİ VE MÜFTÜ DE ZİYARET ETMİŞ!

Facianın ardından gözler TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne çevrildi. Facianın yaşandığı madeni, 20 Eylül’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ve 5 Ekim’de Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı’nın ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Ziyaretlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

VALİ ‘İNCELEME’ YAPMIŞ!

19 Eylül’de Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’nın Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı. Arslan, Müessese Müdürü Cihat Özdemir’den yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

(Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve beraberindeki heyet)

(Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan)

22 Eylül’de ise Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ve beraberindeki heyet, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesini ziyaret etti. Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile bir süre sohbet eden Müftü Keskin’in başarılar dileyerek kurumdan ayrıldığı ortaya çıktı.

(Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ve beraberindeki heyet)

Vali, bakan, müftü ve Sayıştay facianın yaşandığı madeni daha önce peş peşe ziyaret etmişti. Bu durum akıllara gerçekleştirilen ziyaretlerin, işçilerin çalışma koşullarındaki eksikliklerden duyulan kaygıyı gidermek için yapıldığını getirdi.

"SANIRIM DETAYLI BİR İNCELEME DEĞİL"

“Vali Dr. Nurtaç Arslan, 19 Eylül’de Amasra TİM’de neden bir inceleme yaptı? İncelemeden sonra nasıl bir sonuca ulaşıldı” sorumuza Bartın Valiliği yetklisi şöyle yanıt verdi:

“İçerikle ilgili çok bilgim yok. Şöyle söyleyebilirim; sadece bakan bey gelecekti, toplu açılış için geldi, Enerji Bakanımız. O Vali (Dr. Nurtaç Arslan) kapsam öncesinde uğramıştı. Sanırım detaylı bir inceleme değildi.”