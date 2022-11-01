Yalvaç İlçe Müftüsü Ömer Can, Lozan'ı ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Can, bir uygulamada “Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlamak istemeyenler Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak avunuyor” mesajını paylaştı. Cumhuriyet’in ulaştığı Can, mesajı inkâr etti.

‘TAPINARAK AVUNUYORLAR’

Can, Whatsapp uygulamasındaki “durum” sekmesinde, “TOGG açılış töreninin hatırlattığı” notuyla bir mesaj paylaştı. Söz konusu mesajda, “Fatih Sultan Mehmet Han, gemileri karadan yürütüp, çağ açıp, kapattı. Reis; yüz yıllık Lozan dayatma zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak, milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şehadet getirerek, Allah’a yaklaşıyor. Anlamak istemeyenler, Onuncu Yıl Marşı ile tagutlarına (tapınılan varlık, put) tapınarak, avunuyor” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet’in mesaja ilişkin ulaştığı Can, “Ben öyle bir şey paylaşmadım” diyerek mesajı inkâr etti.