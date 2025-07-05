Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan 'Abdurrahman Tutdere' açıklaması: 'Kefiliz, suçsuz olduğunu biliyoruz!'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında bugün sabah gözaltına alındı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Belediye önünde ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Yıldırım, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Bu sabah da bir şokla uyandık diyeceğiz ama maalesef bu son 3-4 aydan beri yapılan operasyonlar artık çok sıradanlaştı. Bütün CHP'li belediye başkanları, bütün CHP'li siyasiler bir beklenti içerisinde 'Herhalde yarın sabah bizi de içeri alabilirler' gibi. Şunu belirtmek isterim, Sayın Abdurrahman Tutdere Başkanımız özelinde, gerek milletvekilliği döneminde gerek belediye başkanlığı döneminde, ben sabah bir tweet de atmıştım biraz tepkili oldu ama, biz, tüm oy verenler diyeyim, tüm partililerimiz Abdurrahman Tutdere'ye soruşturma yapılmadan bile kefiliz, onun suçsuz olduğunu biliyoruz, inanıyoruz.

Çünkü hakkında bugüne kadar 7 yıla yakındır siyasetin içerisinde, 8 yılı tamamlayacak, hiçbir gün bir şaibeye, bir dedikoduya meyil vermemiş bir Belediye Başkanımız Sayın Tutdere. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı süresince evinde yani tabiri caizse 'Sırtı yatak yüzü görmemiş' derler ya, öyle çalışkan bir siyaset adamı, düzgün bir insandır, gerek ailesi gerek kendisi. Biz her şeyine kefiliz. Soruşturma sonunda da ortaya çıkacaktır suçsuzluğu mutlaka, buna inanıyorum. Beklentimiz bu işlerin tamamının düzelmesi.

"ÜLKEMİZDEN Mİ VAZGEÇELİM, NE YAPALIM YANİ"

“Bizler taşra yerlerde belediye başkanlığı yapıyoruz. Gölbaşı Belediye Başkanıyım. Benim ilçemde dahi bu operasyonlar böyle üst üste yapılınca gerek MHP'li seçmenler gerek AK Partili seçmenler, şu konuyu onlar dile getiriyor, yani Türkiye'de sadece CHP'li belediyeler yolsuzluk yapıyormuş, velev ki böyle olsa dahi.

Hiçbir gün, hiçbir siyasi parti mensubu hakkında, hiçbir belediye başkanı hakkında hiçbir soruşturma olmazken veya geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış belediye başkanları hakkında yeni seçilen CHP'li ya da diğer partilerden seçilen belediye başkanlarının bir önceki döneme ait dosyaların tamamı savcılıklarda bekliyor. Bunların hiçbiriyle ilgili kapak dahi açılmıyor.

Toplum artık algı olarak, tırnak içinde suçlu bir CHP'li Belediye Başkanı olsa dahi halk nezdinde temiz, dürüst ve suçsuz olduğuna inanıyor bu toplum, tamamı toplumun. Bundan dolayı bu süreçleri neden böyle bu hale getiriyorlar, neden yapıyorlar göreceğiz zaman içerisinde. Bizler buradayız. Başkanımızın yanındayız. Belediyemizi bekliyoruz. Bir soruşturma sonucunu bekleyelim bakalım, ne çıkacak.

İnşallah ülkemiz daha müreffeh, daha refah içerisinde, çünkü diğer siyasi partiler, diğer siyasi parti belediye başkanları hangi siyasi kanunla hangi seçim kanunuyla seçildiyse bizler de o seçim kanunuyla seçildik. Ne yapalım yani, hep birlikte vaz mı geçelim? Ülkemizden mi vazgeçelim, ne yapalım yani? Nereye gidecek bu ülkenin sonu, bilemiyorum. Bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz."