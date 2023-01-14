Adnan Oktar'ın duruşma görüntüleri ortaya çıktı: 'Cinsel olarak çok güçlüyüm'
Tutuklu Adnan Oktar'ın mahkeme görüntülerinden ilginç bir bölüm ortaya çıktı. Oktar, hakimin kadınlara cinsel saldırıları "elle taciz yoluyla yaptığı" iddialarını sorması üzerine "Yalan söylüyorlar. Cinsel gücüm çok yerinde. Koç gibiyim” dedi.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada, 12 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmaya ait görüntüler ortaya çıktı.
Hakimin duruşmada sanık Oktar’a "iddia edilen cinsel saldırı eylemlerini parmak sokmak suretiyle gerçekleştirdiği, istese de penis kullanarak gerçekleştiremeyeceği” iddiaları sorulması üzerine Oktar'ın verdiği yanıt dikkat çekti.
Oktar, iddialara şöyle yanıt verdi:
"'Olağanüstü bir güce sahibim, gökten indim' öyle bir iddiam yok. Aklı başında bir insanım. Gayet sağlıklıyım. Cinsel olarak da güçlüyüm. Cinsel ilişkiye engel bir halim yok. Evelallah koç gibiyim. Bu da haset ettikleri bir konu herhalde."
Adnan Oktar yargılandığı davada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi onlarca suçtan suçlu bulundu ve bin yıldan fazla ceza aldı.
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