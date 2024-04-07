AFAD’ın 2023 yılı faaliyet raporunda kurumun afet durumlarında ‘zayıf’ yanları sıralandı: Personel sayısı planı yok

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin konuşulduğu 2023 yılı geride kalırken AFAD da 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Raporun “Zayıflıklar” başlığının altında “Afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması. Merkez ile taşra teşkilatının iletişiminin artırılması ihtiyacı. Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak kurulmuşken giderek icracı bir yapıya dönüşmenin çalışan personel sayısı ve mevzuat gibi unsurlarla desteklenememesi. Afet ve acil durumlarda TAMP Çalışma Grupları arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği” tespitlerine yer verildi.

"ENKAZ KALDIRMA TAMAMLANDI"

AFAD Başkanı Okay Memiş raporun girişinde depremle ilgili, “Geride bıraktığımız 2023 yılı, ülkemizin bir afeti değil de adeta bir felaketi, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremleri tecrübe ettiği bir yıl oldu. Asrın Felaketi sonrası 350 çadır kent kuruldu, 2.5 milyon afetzedemize barınma imkânı oluşturuldu. İlk kış gelmeden yaklaşık 700 bin afetzedemiz, 414 konteyner kente taşındı ve konteyner talep etmeyen vatandaşlarımıza ise devletimizin kira yardımları ulaştırıldı. Asrın felaketinin birinci yılı dolmadan ihya ve imar anlamında devlet-millet birlikteliği ile çok büyük mesafeler alındı. İlk etapta 46 bin kalıcı afet konutu, AFAD Yaşam Konutu, hak sahibi afetzedelerimize teslim edildi. Yıkımın sonucu olan 200 binden fazla binanın enkazı kaldırıldı. Böylece enkaz kaldırma çalışmaları, yüzde 92 oranında tamamlandı” değerlendirmesini yaptı.

HANE BAŞINA 10 BİN TL ÖDEME

Raporda deprem bölgesine yapılan harcamalar da paylaşıldı. Buna göre; 18 deprem il valiliğine 62 milyar 772 milyon 897 bin 845 TL afet acil durum ödeneği gönderildi. Acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başı 10 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 976 bin 261 afetzede aileye 19 milyar 762 milyon 610 bin TL ödeme yapıldı. Deprem sonrası misafirhane veya yurtlarda barınan toplam 3 bin 175 afetzede aileye de 5 ay boyunca aylık 3 bin TL destek ödemesi yapıldı.