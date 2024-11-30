AHEF Başkanı Dr. Erdoğan GSS ile ilgili yasa teklifini Cumhuriyet'e değerlendirdi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, kabul edildi. Yasa teklifi, 2015 yılından önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngörse de tartışmalı maddeler içeriyor.

Hacamat, sülük gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının aile hekimleri tarafından mesai dışında uygun ücretle yapılmasının önünü açan yasa teklifi ile ehliyet gibi aile hekimliklerinden alınan bazı raporlar da ücretli olacak. Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlık tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Yurttaşlar, aile hekimine gitmeden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına giderse katkı payı ödeyecek. Mevcut yasada bulunan 2 TL katkı muayene payı, 20 TL olarak değiştirilecek ve bu ücretin yeniden değerlendirme oranı kadar her yıl artırılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılan değişiklikle de eğitim kurumu tanımı genişletilecek.

‘ÇÖZÜM DEĞİL’

Teklifi Cumhuriyet’e değerlendiren AHEF Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, “Öncelikle aile hekimi başına düşen hasta sayıları 4 bin kişi civarında iken bu şekilde sevk olmadan hastaneye giden hastalardan katkı payı artırımı, tıkanmış sağlık sistemine çözüm değil; sadece vatandaşlarımızdan haraç kesilmesidir. Çünkü çözüme yönelik hiç bir katkısı olmayıp sadece her muayene için hastadan ücret almayı amaçlamaktadır” dedi.